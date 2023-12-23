بني ياس يوجه صدمة إلى "النمور" في آخر دقيقة

انتزع بني ياس فوزا "قاتلا" في الدقيقة الأخيرة على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 2-1 اليوم ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين. ليرتقي بني ياس إلى المركز الثامن بـ 16 نقطة، بينما ظل كلباء بنقاطه الـ 12 في المركز العاشر.

وافتتح كلباء التسجيل بفضل لاعبه السلوفيني فيليب كيش في الدقيقة "36". لكن بني ياس عاد للتعادل، بفضل ضربة جزاء تحصل عليها عند الدقيقة 52، ومعها تم طرد مدافع كلباء سلطان عادل. وسجل التعادل لبني ياس الألباني سيفيري. وانتزع بني ياس الفوز بهدف نياكاتيه في الدقيقة الأخيرة "90+4".