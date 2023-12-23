الجزيرة يرتقي إلى المركز الخامس بعد الفوز على حتا

واصل فريق الجزيرة انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه حتا بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم في الجولة 12. وأنهى الجزيرة الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، أحرزهما كيكي سواريس، بالخطأ في مرماه في الدقيقة "13"، وفيرناندو، بخطأ يتحمله أيضا حارس مرمى حتا، سالم خيري، "41".

وفي الشوط الثاني تمكن حتا من تقليص الفارق، بهدف عن طريق علي عيد من متابعة لعرضية دورو دابو "80". ثم عاد علي مبخوت ووسع الفارق من جديد بتسجيله الهدف الثالث للجزيرة "90". ورفع الجزيرة رصيده إلى 20 نقطة، في المركز الخامس، فيما توقف رصيد حتا عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.