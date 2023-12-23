خورفكان يواجه دبا الحصن في قمة دوري الصالات

تنطلق الساعة السابعة والربع مساء يوم غد منافسات الجولة قبل الاخيرة لدور المجموعات لكرة قدم الصالات باقامة ثلاثة مباريات تبرز في واجهتها مباراة خورفكان مع دبا الحصن، إذ يحتاج خورفكان إلى الفوز لضمان المركز الاول والتأهل لخوض المباراة النهائية لبطولة الدوري بدون ان ينتظر الجولة الاخيرة ويبلغ رصيده الحالي 26 نقطة، بينما يبحث دبا الحصن عن فوز مهم يعزز به حظوظه للتاهل إلى (البلاي اوف)، ولديه 15 نقطة وينافسه على مقعد الصعود فريق الحمرية الذي يلتقي كلباء، ويبلغ رصيد الحمرية 12 نقطة، بينما ضمن كلباء تأهله للبلاي اوف ويبلغ رصيده 20 نقطة. وفي المباراة الثالثة يلعب الوصيف البطائح وفرصته كبيرة للغاية برصيد 22 نقطة، مع متذيل الترتيب مليحة ورصيده 8 نقاط.