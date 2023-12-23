«فيفا» دعم 211 اتحاداً بـ 2.8 مليار دولار

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نحو 2.8 مليار دولار من برنامج «فيفا فورورد» لـ211 اتحاداً وطنياً، كما أعلن دعمه لستة اتحادات قارية، بالإضافة لتمويله أكثر من 1600 مشروع كروي خلال السنوات السبع الأولى (حتى نهاية عام 2022). وقال الاتحاد الدولي في بيان له إن 80% من استثمارات البرنامج (أكثر من 2.24 مليار دولار) حصلت عليها الاتحادات الوطنية الأعضاء بشكل مباشر، ما يوفر مساهمات أساسية لتمويل العمليات ذات الصلة بأنشطة التطوير الكروية التي تضطلع بها الاتحادات الوطنية، بالإضافة لتمكين هذه الاتحادات من الاستثمار في مشاريع محددة ذات أثر على المدى الطويل لتطوير الجانب الكروي.

وذهبت الاستثمارات الموجهة للاتحادات الوطنية إلى الإدارة والحوكمة والبنية التحتية ثم المنتخبات الوطنية. وقال رئيس «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو: «تعهدنا باستخدام أرباح كرة القدم بشكل يعود بالفائدة على اللعبة حول العالم، وقد أوفينا بعهدنا».