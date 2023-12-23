300 بحار يتنافسون في كأس آل مكتوم لقوارب التجديف

تتجه أنظار محبي وعشاق الرياضات البحرية التراثية، اليوم، إلى قناة دبي المائية التي تشهد بداية من الساعة الثالثة عصراً انطلاق سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2023-2024.

ويعد السباق مسك ختام فعاليات النادي في عام 2023، ويحظى بأهمية تاريخية باعتباره البطولة الأقوى والأعرق والأجمل في موسم سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية.

ويجمع السباق نحو 300 بحار من أهل رياضة التجديف المحلية، تنافسوا من أجل حجز مكان في الحدث الأغلى من خلال خوض جولتين مؤهلتين نظمهما النادي في 25 نوفمبر الماضي و9 ديسمبر الجاري، ليعلن بعدها عن تأهل 20 قارباً للمشاركة في الشوط المحلي و10 قوارب لخوض سباق الشوط المفتوح المخصص لدول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

المتنافسون

ويتنافس في ناموس الشوط المحلي القوارب: وادي سهم 2، والصاروخ 7، والزعابي 8، وهنيام 9، ووادي السيجي 11، وعناد 14، وزلزال 16، وشاطئ دبا 24، ورأس الخيمة 27، والكوس 35، والعاصفة 36 (حامل اللقب)، وأطلس 39، وبلبلة 43، ورأس الخيمة 50، وزلزال 51، وجلفار 55، والصاروخ 60، والذهب 65، وقاربا وادي حام 88 و99.

وتجمع المنافسة في الشوط المفتوح والمخصص لقوارب دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية أبرز الأسماء، في مقدمتها: من جميرا 4، وأفون سنتر 31 و25 إيه 87، وميسور 90، وقاربا القيادة العامة لشرطة دبي 3 و30، وقاربا البحرين كي أتش كي 54 وإعصار 84، وقاربا سلطنة عمان بلعرب 44 وشباب صحار 22.

2.3 كلم

وتبدأ إجراءات المشاركة في الواحدة عبر اجتماع اللجنة المنظمة مع النواخذة لشرح التعليمات وسحب القرعة لاصطفاف القوارب في بوابات الانطلاق، ثم التوجه إلى مكان البداية في انتظار العلم الأخضر، لتبحر القوارب لمسافة تصل إلى 2.3 كلم نحو خط النهاية على المسار الانسيابي في قناة دبي المائية.

كرنفال وقرية وعروض

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد سيف المري، إن التجهيزات كافة اكتملت لإنجاح التظاهرة الرياضية الكبيرة المرتقبة، مشيراً إلى أن الحدث سيتحول إلى كرنفال شعبي تراثي خليجي كبير بمشاركة العديد من الجهات المعاونة.

وكشف المري أن الحدث لن يكون على مياه قناة دبي المائية فحسب بل إن ساحة ممشى الجداف، الوجهة المبهرة في قلب دبي، ستحتضن فعاليات متنوعة من بينها: معرض القوارب الحديثة الذي سينظم بالشراكة مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وذلك من أجل دمج أصالة التراث مع الحداثة في ممارسة رياضة التجديف، ولتعريف الجمهور بفئاتها المختلفة، مضيفاً أن الموقع سيشهد كذلك للمرة الأولى عروض الموسيقى من قبل الفرقة الموسيقية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، فيما ستوفر اللجنة المنظمة ركن الأكلات الشعبية، وركناً خاصاً بالمشاريع التجارية الخاصة بعربات المأكولات التي ستوفر للجمهور والمشاركين.

قنوات دبي الرياضية تنقل الحدث

تواصل مؤسسة دبي للإعلام، ممثلة في قنوات دبي الرياضية، اهتمامها الكبير والمتواصل بإبراز الفعاليات الرياضية والبحرية التي تقام في دبي، ومن بينها سباقات الموروث الشعبي، إذ ستقوم عبر طاقمها الفني وكادرها العامل بنقل السباق في تمام الساعة الثالثة عصراً (15:00) بإشراف عبدالرحمن أمين مدير عام قنوات دبي الرياضية، وفريق العمل بقيادة عبدالخالق آل خميس (التشغيل والعمليات)، والمخرج المتخصص في البحر محمد سعيد الكتبي، وصوت الزميل عبدالله بوزنجال، واللقاءات الميدانية من الزميل يوسف إبراهيم، وإسماعيل عبداللطيف في الإنتاج.