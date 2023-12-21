تعادل الشارقة وشباب الأهلي يخدم الوصل

فرّط شباب الأهلي في نقطتين كانتا في المتناول وتعادل مع مستضيفه الشارقة، أمس، بهدف لكل منهما في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين. وتقدم الضيوف بهدف سجله ماتيوس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، بضربة رأس رائعة بعد تمريرة من رينان، ليُسكنها على يسار الحارس.

واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81، حينما وضع مدافع شباب الأهلي وليد عباس، الكرة خطأ في مرماه، ليمنح التعادل للشارقة. وصبت تلك النتيجة في مصلحة الوصل الذي يتصدر بـ27 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه شباب الأهلي الذي رفع رصيده إلى النقطة 24، في حين بات الشارقة رابعاً برصيد 21 نقطة.

واستعاد فريق العين توازنه بفوز ثمين على ضيفه خورفكان بنتيجة 4-1، ليتخطى «الزعيم» آثار خسارة مباراة «الكلاسيكو» على يد الوحدة بهدفين نظيفين، ويرفع رصيده إلى 22 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث، بينما تجمدت نقاط خورفكان عند 10.

وقص مهاجم فريق العين، التوغولي لابا كودجو، شريط أهداف اللقاء في الدقيقة السابعة، لكن الضيوف استطاعوا إحراز هدف التعادل عبر مسعود سليمان (23)، وعاد لابا وسجل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه (37). ووسع بندر الأحبابي النتيجة في الدقيقة (47) بالثالث، ثم اختتم زميله عمير أتزيلي الرباعية في الدقيقة (64).