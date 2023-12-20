الوصــل سـيتوج بطــــلاً للــدوري بشـرطـين

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل أفضل فتراته عبر تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، الذي انطلق في موسم 2008 – 2009؛ إذ يتصدر «الإمبراطور» لائحة ترتيب الدوري قبل نهاية الدور الأول بجولتين، بينما سيخوض مباراتي «ديربي» من العيار الثقيل في الجولتين الـ12 والـ13 في الوقت الذي يحتاج فيه الوصل إلى التعاقد مع صفقتين على أقل تقدير في فترة الانتقالات الشتوية؛ ليواصل الفريق مسيرته نحو تحقيق إنجاز استثنائي في النصف الثاني من الموسم.

ويتصدر «الفهود» جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في ثماني مباريات، وتعادل في ثلاث، ليصبح الفريق الوحيد الذي يمتلك سجلاً خالياً من الهزائم في الدوري، والموسم بشكل عام، بعدما تأهله إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من دون أي خسارة في أربع مباريات لعبها أمام حتا وشباب الأهلي؛ إذ فاز وتعادل مع «الإعصار» في الدور الأول، بينما تغلب مرتين على «فرسان دبي» ذهاباً وإياباً في ربع النهائي.

ويسعى الوصل إلى إنهاء الدور الأول بأفضل طريقة ممكنة، وأن ينال لقب «بطل الشتاء»، لكنه سيصطدم بمواجهتين شاقتين؛ الأولى أمام حامل اللقب شباب الأهلي الأحد المقبل في الجولة الـ12 على استاد راشد، بينما المباراة الثانية، ستقام بعد نحو شهرين أمام النصر في «ديربي بر دبي» على استاد الوصل في زعبيل في 16 فبراير المقبل بالجولة الـ13 من الدوري.

وسيحصل «الإمبراطور» على فرصة مواجهة «العميد» عقب استعادة خدمات لاعب الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي، الذي يغيب عن الفريق بداعي الإصابة، لكن سيصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات بداية من الدور الثاني من الدوري، إلى جانب أنه في حال أبرمت إدارة النادي صفقات في فترة الانتقالات الشتوية، سيحق لها المشاركة أمام النصر، وهو ما ينطبق على النصر أيضاً الذي سيستعد بصورة مختلفة لمواجهة منافسه التقليدي.

وتعد مواجهة شباب الأهلي «نقطة تحول» في مسيرة الوصل، خصوصاً أنها تأتي أمام أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري، بعدما تفوق «الإمبراطور» بشكل لافت على جميع الأندية المرشحة للفوز بالدرع، بتغلبه على الشارقة في ملعبه، والأمر نفسه بالنسبة إلى الجزيرة في أبوظبي، وعلى العين في زعبيل، وكان قريباً من تحقيق الفوز على الوحدة في أبوظبي، لكن «العنابي» حقق «ريمونتادا» بتحويل تأخره بهدفين إلى تعادل بهدفين لكل فريق.

ويشكل فوز الوصل على شباب الأهلي في استاد راشد دفعة قوية جداً لطموحات الفريق في المنافسة على اللقب، خصوصاً أنه سيواجه «فرسان دبي» والجزيرة والوحدة والشارقة في الدور الثاني على أرضه، بينما سيخرج فقط لمواجهة العين والنصر خارج ملعبه، في أصعب المباريات المتوقعة للفريق.

منذر: الظهيران مطلب أساسي في صفقات الوصل

قال المحلل الرياضي وإداري الوصل السابق منذر علي: إن مباراتي «الإمبراطور» أمام كل من شباب الأهلي والنصر في الجولتين الـ12 والـ13 من الدوري لهما أهمية كبيرة في مشوار الوصل، لبدء الدور الثاني بأفضل طريقة ممكنة، بينما أشار إلى أن «الإمبراطور» يحتاج إلى إبرام صفقتين على أقل تقدير في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح منذر علي لـ«الإمارات اليوم»: الوصل يختتم الدور الأول بمباراتي «ديربي» يتميزان بطابع خاص، لافتاً إلى أن الفوز في المباراتين، يمنح الفريق دفعة معنوية قوية في بداية الدور الثاني.

وأضاف: «شباب الأهلي هو حامل اللقب، وينافس بقوة على الصدارة؛ لذا الفوز عليه، له قيمة كبيرة، إلى جانب أن مواجهات النصر دائماً لها ظروفها المختلفة، بعيداً عن مستوى الفريقين وقت المباراة، ومن المهم أن يركز الوصل على تحقيق الفوز؛ ليحتفظ بفارق نقاط جيد في صدارة الترتيب قبل بدء الدور الثاني».

في المقابل تحدث عن أبرز الصفقات التي قد يحتاج إليها الوصل في فترة الانتقالات الشتوية، وقال: «أرى أن مركز الظهير الأيسر يحتاج إلى تدعيم، خصوصاً عقب إصابة فارس خليل بقطع في الرباط الصليبي، والأمر نفسه بالنسبة إلى مركز الظهير الأيمن، بضم لاعب يشكل إضافة؛ لأن الموسم طويل والفريق قد يحتاج إلى بدلاء جيدين في هذا المركز». واختتم: «التعاقد مع لاعبين جدد بالتأكيد ليس بهدف التعاقد فقط، ولكن الأهم هو ضم اللاعب الذي يمنح الفريق الإضافة المطلوبة».

حارب: نوعية لاعبي «الشتاء» لا تفيد الوصل

قال عضو مجلس إدارة الوصل السابق سلطان حارب: إن صفقات فترة الانتقالات الشتوية نادراً ما تحقق الفائدة التي تسعى إليها الأندية، مبيناً أن هذه الصفقات تكون في الأغلب للاعبين غير مرغوبين من أنديتهم، لأسباب مختلفة؛ من بينها تراجع مستواهم أو بداعي عودتهم من الإصابة، أو عدم مشاركتهم بشكل أساسي مع أنديتهم.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن الوصل من الأفضل أن يعتمد على اللاعبين الموجودين في صفوفه، وقال: «أرى أن المجموعة الحالية جيدة جداً، لكن على المستوى الفني، أتمنى الاعتماد على الإيفواري أداما ديالو بشكل أساسي في مركز الهجوم، وألا تتم مشاركته على الأطراف، أما السويسري هاريس فإنه بديل جيد أو من الممكن أن يشارك كمهاجمٍ ثانٍ، وفقاً لظروف كل مباراة، أو في حال الحاجة إلى اللعب بمهاجمين في الوقت نفسه».

وأشار حارب إلى أن «مباراتي الوصل أمام كل من شباب الأهلي والنصر لهما أهمية كبيرة، بينما في الوقت نفسه شدد على أن الموسم طويل، ويحتاج إلى تركيز دائم من «الإمبراطور» في جميع المباريات، بينما لاشك أن الفوز في هاتين المباراتين، سيقدم للفريق دفعة معنوية قوية في النصف الثاني من الموسم، الذي سيكون أصعب؛ بسبب اتضاح معالم المنافسة وطموحات كل فريق، إلى جانب أن اللعب أمام المتصدر، يعد حافزاً إضافياً لأي فريق للعب بصورة أكثر قوة ورغبة في الحصول على نقاط منه».

. الوصل يسعى إلى إنهاء الدور الأول بأفضل طريقة ونيل لقب «بطل الشتاء».

. الوصل سيصطدم بمواجهتين شاقتين، أمام شباب الأهلي في الجولة 12، والنصر في الجولة 13.