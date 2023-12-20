38 لاعبة يشاركن في بطولة الرماية المفتوحة للناشئات والسيدات

شهدت المرحلة الأولى من بطولة الرماية المفتوحة للناشئات والسيدات، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على مدار ثلاثة أيام بصالة الرماية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، مشاركة 38 لاعبة. وكانت المرحلة الأولى من مشاركات فئة الناشئات، شهدت مشاركة 10 لاعبات، أسفرت نتائجهن عن حصول سارة أحمد على المركز الأول، وشيخة الجنيبي على المركز الثاني، ونرمين زيد على المركز الثالث.

أما منافسات فئة السيدات، فقد شهدت مشاركة 28 لاعبة، أسفرت نتائجهن عن حصول ألطاف عبدالله على المركز الأول، تلتها ثريا عبدالله في المركز الثاني، ثم عفراء الأنصاري في المركز الثالث.