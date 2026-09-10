«الرسوم المتحركة» يستقبل مشاركات «اعرض مشروعك»

فتح مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026 باب المشاركة في جائزة «اعرض مشروعك»، التي تدعو الفنانين والمؤلفين والمنتجين إلى تطوير مشروعات أصلية لمسلسلات رسوم متحركة موجهة للأطفال، تستلهم قصصها وشخصياتها وعوالمها من ثقافات وتقاليد المنطقة العربية، على أن يستمر استقبال المشاركات حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وتمنح الجائزة أصحاب الأفكار فرصة الانتقال بمشروعاتهم من التصور الأولي إلى ملف عرض متكامل يعرّف بالمسلسل وعالمه، وشخصياته وبنيته السردية، بما يساعدهم على تقديم أفكارهم بصورة احترافية أمام مختصين في صناعة الرسوم المتحركة. وتختار لجنة التحكيم ثلاثة مشروعات للتأهل إلى المرحلة النهائية لعرضها خلال المؤتمر.

وتركز الجائزة على المشروعات التي تستمد مادتها من القصص والثقافات والتقاليد في المنطقة، وتعيد تقديمها من خلال لغة الرسوم المتحركة لجمهور الأطفال، بما يفتح أمام المبدعين مساحة لتطوير شخصيات وعوالم مستمدة من بيئتهم الثقافية، وتحويلها إلى أفكار قابلة للتطوير في صناعة المحتوى، وتأتي الجائزة ضمن جهود «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» لدعم المواهب العاملة في القطاع، وتوفير مساحة تجمع المبدعين بالمختصين والمنتجين.

وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول 15 ألف درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 7000 درهم، والمركز الثالث على 4000 درهم.

. 1 أكتوبر المقبل، آخر موعد للتقدم لـ«الجائزة».