بطل «ألف الدولي للشطرنج» الصيني يانغي

اختتمت، أول من أمس، فعاليات أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج»، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع مجموعة ألف في منطقة الممشى بالشارقة، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 25 دولة، واستمرت مدة 22 يوماً.

وشهدت النسخة الجديدة من الأولمبياد، إقامة أربع بطولات رئيسة في مقدمتها بطولة سوبر ستار، بمشاركة ثلاثة أساتذة دوليين كبار، هم: الصيني يو يانغي، والهنغاري سنان ساغيروف، والهندي نيهال سارين، إلى جانب الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن.

ونال اللقب الأستاذ الدولي الكبير الصيني يو يانغي، بعد تفوقه في المجموع العام، برصيد 52 نقطة، وجاء ثانياً الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سارين بـ45 نقطة، فيما جاء لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن ثالثاً بـ38 نقطة، وحلّ الأستاذ الدولي الكبير المجري سنان ساغيروف رابعاً بـ33 نقطة، وبلغت قيمة الجوائز المالية 55 ألف درهم.

كما أقيمت بطولة ستارز المفتوحة للشطرنج، وشارك فيها 194 لاعباً ولاعبة، وأحرز لقبها الدولي الفلبيني ماركوس مارفن.

كما نظمت بطولة اليوم الوطني، بمشاركة 35 لاعباً مواطناً، وجاء بالمركز الأول الدولي سيف أحمد الزرعوني، وحلّ ثانياً الدولي سعود جابر الزرعوني، فيما جاء ثالثاً الدولي زايد سلطان الطاهر، واختتم الأولمبياد منافساته ببطولة الفيوتشر، وشارك فيها 248 لاعباً ولاعبة من البراعم والناشئين ولاعبي مدارس الدولة، وجاء بالمركز الأول الهندي تاكش شارما، وحلّ ثانياً خليفة محمد الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، كما تم تكريم 60 لاعباً ولاعبة من طلبة المدارس والجامعات.

وتم تكريم الفائزين في الحفل الختامي بحضور نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عمران النعيمي، والرئيس التنفيذي لشركة «ألف»، عيسى عطايا، والأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وهيب الزرعوني.