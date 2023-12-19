كريسبو: العين قادر على استعادة صدارة الدوري

أكد مدرب فريق العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، أن الأخطاء جزء من كرة القدم، وأنها تكون بداية لتحسين أداء الفريق، مؤكداً في الوقت ذاته أن «الزعيم» الذي خسر في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين على أرضه وأمام جماهيره أمام الوحدة صفر- 2، ضمن «كلاسيكو أبوظبي»، قادر على العودة إلى سكة الانتصارات، وتقليص فارق النقاط، واستعادة الصدارة.

وقال المدرب الأرجنتيني، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة خورفكان المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، المقررة مساء غدٍ: «الحقيقة أنا لست سعيداً بالنتائج، لكن الأداء يتحسن بصورة واضحة، وهناك بعض الأخطاء التي نعمل على تصحيحها بالصورة المطلوبة».

وأضاف كريسبو، الذي انخفضت أسهمه بوتيرة سريعة للغاية مع تراجع الفريق إلى المركز الخامس في جدول الترتيب: «عملنا خلال الفترة الماضية على الناحية الذهنية، والأخطاء في عالم كرة القدم واردة، ودائماً ما تكون بداية لتصحيح وتحسين مردود الفريق، ونحن نمتلك عناصر مميزة، وقادرون على تحقيق أهداف الإدارة وإسعاد الجماهير».

وواصل الأرجنتيني: «علينا أن نعمل كفريق على العودة إلى سكة الانتصارات، وتقليص فارق النقاط لاستعادة الصدارة، ونأمل أن تكون بداية تصحيح المسار من مواجهة بعد غدٍ أمام خورفكان، وحالياً مطالبون بالتركيز على أنفسنا، والعمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة».

وحول المواجهة أمام خورفكان، قال: «بكل تأكيد سندخل المباراة بهدف الفوز، مع كامل الاحترام لطموحات الفريق المنافس، وأثق بقدرات لاعبي فريقي وإمكاناتهم لتحقيق النتيجة القوية».

. «أثق بقدرات اللاعبين على تحقيق نتيجة قوية في مواجهة خورفكان المقبلة».