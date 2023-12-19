«نادي الثقة» يستعرض استعدادات دورة ألعاب غرب آسيا 2024

استعرضت اللجنة التنفيذية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة في نادي الثقة للمعاقين، استعدادات النادي لاستضافة الدورة خلال الفترة من 26 يناير إلى الثالث من فبراير 2024، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ووجّه مدير البطولة أحمد السويدي في الاجتماع الأول للجنة الشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب البارالمبية الرابعة لغرب آسيا، مثمناً جهودهم الكبيرة واستعداداتهم من أجل استضافة الحدث.

كما استعرضت اللجنة التقرير المقدم من اللجنة الفنية للبطولة عن الألعاب التي تم اعتمادها، وعدد الفرق المشاركة في المنافسات، وعدد اللاعبين، وأماكن استضافة الألعاب المختلفة، وجميع الجوانب الفنية الخاصة بكل منافسة، وأهمية إقامة البطولة في هذا التوقيت، واعتماد النتائج والتصنيفات عالمياً.

وقررت اللجنة الإعلان عن تفاصيل الاستضافة خلال مؤتمر صحافي سيحدد موعده لاحقاً.