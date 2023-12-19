قرعة سهلة لمانشستر سيتي في أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، التي سحبت أمس، عن اختبار سهل نسبياً لمانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب أمام إف سي كوبنهاغن الدنماركي، فيما تنتظر برشلونة الإسباني مهمة صعبة أمام نابولي الإيطالي.

وتبدو حظوظ سيتي، بطل الموسم الماضي ووصيف نسخة 2021، كبيرة أمام إف سي كوبنهاغن مفاجأة دور المجموعات، عندما حل وصيفاً لبايرن ميونيخ الألماني في المجموعة الأولى وأسهم في إقصاء الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر يونايتد.

وتصدر الفريق الساعي إلى الاحتفاظ باللقب الذي ظفر به الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، مجموعته السابعة بالعلامة الكاملة.

وعلق مديره الرياضي الإسباني تشيكي بيغيرستاين بعد القرعة التي سُحبت في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة في مدينة نيون السويسرية «كوبنهاغن فريق واجهناه في السابق ونعرفه جيداً، وقدم مستوى رائعاً وملعبه رائع، لكن الأمور مختلفة الآن بعد سنتين».

وكان سيتي سحق كوبنهاغن 5-صفر في دور المجموعات في النسخة الماضية، وتعادل معه دون أهداف إياباً، في طريقه إلى إحراز اللقب.

وأضاف مدير برشلونة السابق «الأهم بالنسبة لنا أننا رأيناهم في مرحلة المجموعات، كانوا أفضل فريق في المجموعة الأولى. يجب أن نخوض المواجهة بمحمل الجد ونحترم الفريق وما قدمه». وتابع «صحيح أننا نرغب في الاحتفاظ باللقب، ولكن المهمة لن تكون سهلة، ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة جميع الفرق وأولها إف سي كوبنهاغن».

في المقابل، سيكون برشلونة، المتوج بلقب المسابقة خمس مرات آخرها عام 2015، في مواجهة صعبة أمام نابولي بطل إيطاليا الذي حل وصيفاً في المجموعة الثالثة لريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14).

وخلّفت القرعة أيضاً مواجهة من العيار الثقيل بين إنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل النسخة الأخيرة والمتوج باللقب ثلاث مرات، وأتلتيكو مدريد الإسباني الوصيف ثلاث مرات تحت إشراف نجم وسط إنتر السابق الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وعلى غرار مانشستر سيتي، تبدو فرص بايرن ميونيخ البطل ست مرات كبيرة لمواصلة مشواره في المسابقة حيث أوقعته القرعة في مواجهة لاتسيو الممثل الثالث لإيطاليا، والأمر ذاته بالنسبة لريال مدريد الذي سيلاقي لايبزيغ الألماني. وقال مدير النادي الملكي ونجمه السابق إيميليو بوتراغوينيو «المواجهات صعبة دائماً في هذه المسابقة، وليس هناك فريق قوي وآخر ضعيف، نحن نتحدث عن دوري الأبطال، وسيتعين علينا مواجهة فرق قوية إذا رغبنا في التتويج باللقب».

وأضاف «لايبزيغ فريق قوي وتنافسي جداً، وواجهناه الموسم الماضي، ولكن في دور المجموعات، الآن سيكون الأمر مختلفاً في دور خروج المغلوب. يجب أن نلعب بأفضل حالاتنا إذا ما أردنا أن نمر إلى الدور القادم».

وتابع «لا يمكن أن نتكهن بمصيرنا في هذه المسابقة، لأن كل التفاصيل مهمة، ويمكن أن تغير مجريات المباريات. الآن التركيز سيكون على لايبزيغ ومحاولة المرور إلى الدور المقبل وبعدها سنرى».

وكان ريال مدريد تغلب على لايبزيغ 2-صفر في مدريد، ضمن دور المجموعات الموسم الماضي، وخسر 2-3 في لايبزيغ في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

وتقام مباريات الذهاب في 13 و14 و20 و21 فبراير المقبل، والإياب في 5 و6 و12 و13 مارس المقبل.

نتيجة قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

بورتو- أرسنال

نابولي- برشلونة

باريس سان جيرمان- ريال سوسيداد

إنتر ميلان- أتلتيكو مدريد

بي إس في أيندهوفن- بوروسيا دورتموند

لاتسيو- بايرن ميونخ

كوبنهاغن - مانشستر سيتي

لايبزيغ-ريال مدريد