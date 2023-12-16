الوحدة يحسم "الكلاسيكو" وينتزع المركز الرابع من العين

لعب فريق الوحدة بواقعية خلال مواجهة مستضيفه العين في المباراة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ ترك الأداء لأصحاب الأرض وكسب في المقابل النتيجة بهدفين نظيفين.

وقفز "العنابي" إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، عائداً بذلك للمنافسة من جديد بعد أن كان قد تعثر في الجولات السابقة، بينما في المقابل تراجع "الزعيم" إلى المركز الخامس مؤقتاً، بتجمد نقاطه عند 19، علما بأن لديه مباراة مؤجلة مع خورفكان.

وخاض الضيوف أغلب فترات اللقاء في مناطقه الخلفية والاعتماد بشكل واضح على الهجمات المرتدة، بينما في المقابل كأن "الزعيم" هو المسيطر بشكل كل على مجريات المواجهة لكن الصلابة الدفاعية للوحدة وعدم صناعة الفرص إلى جانب فقدان مفاتيح اللعب بغياب الثنائي بندر الاحبابي واريك جورجنيتس بداعي الايقاف عقد من مهمة الفريق في الوصول لشباك الحارس محمد الشامسي.

وعلى عكس مجريات اللقاء، وفي غمرة تفوق أصحاب الأرض خطف الوحدة التقدم بهدف مبكر في الدقيقة 12 بواسطة عمر خريبين مستفيداً من خطأ المدافع كوامي اوتوي خلال محاولة الأخير إرجاع الكرة لحارس المرمى خالد عيسى إلا أن خريبين خطف الكرة ووضعها بكل سهولة في الشباك.

ولم تثمر الفرص العديدة التي حصل عليها لاعبو العين عن هدف، لكن في المقابل عاد الوحدة وسجل هدف الهدف الثاني في الدقيقة 54، حينما ضرب أحمد نور الله خط دفاع العين بتمريرة طويلة وجدت الروسي زليمخان باكاييف الذي استلم الكرة بكل سهولة ووضعها في المرمى.