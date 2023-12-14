نتائج الجزيرة مع دي بور تعرقل عودته إلى أياكس

أكدت وسائل إعلام هولندية أن جمهور نادي أياكس يرفض عودة المدرب فرانك دي بور لقيادة الفريق، عقب إعلان نادي الجزيرة إقالته من منصبه، الإثنين الماضي.

وقالت صحيفة «إف سي أبديت» إن عدداً كبيراً من جمهور النادي الهولندي يرى أن عودة دي بور لن تكون مفيدة، خصوصاً عقب النتائج التي حققها مع الجزيرة، والتي أسهمت في الاستغناء عن خدماته، وعدم استكمال عقده مع النادي.

وأشارت إلى أن أياكس الذي يقدم أحد أسوأ مواسمه عبر تاريخه، تحسنت نتائجه في الفترة الماضية تحت قيادة المدرب جون فان تشيب، الذي تم تعيينه بشكل مؤقت في 30 أكتوبر الماضي، خلفاً للمدرب موريس شتاين، إذ حقق العملاق الهولندي الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس من لائحة الترتيب، بعدما كان يحتل المركز الأخير في الجدول في بداية الموسم.

وأوضحت أنه رغم تحسن النتائج مع فان تشيب، لكن إدارة النادي الهولندي تسعى للتعاقد مع مدرب جديد، وتم طرح اسم دي بور ليتولى المهمة عقب رحيله عن تدريب الجزيرة.

في المقابل، نقلت الصحيفة آراء لعدد من مشجعي أياكس الذين أبدوا رفضهم التام للتعاقد مع المدرب البالغ من العمر 53 عاماً، خصوصاً أنه تمت إقالته للمرة الخامسة توالياً في ثلاث قارات مختلفة، هي أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، مع كل من إنتر ميلان الإيطالي، وكريستال بالاس الإنجليزي، وأتلانتا الأميركي، ومنتخب هولندا، وأخيراً مع الجزيرة.

وقال المشجع ديف آلبرز، عندما سئل عن احتمال عودة دي بور إلى أياكس: «تبدو فكرة سيئة، لقد عانى المشجعون كثيراً بالفعل، حتى عندما حقق أياكس اللقب تحت قيادة دي بور قدمنا كرة قدم مملة».

من جهته، قال المشجع مارتن فيفيلز: «أفهم أن دي بور سيكون سعيداً بالعودة، لكنه ليس المدرب المناسب لنا، يحتاج أياكس إلى كرة قدم جديدة تجعل أنصاره متحمسين، ولم يتمكن دي بور من تحقيق ذلك، رغم فوزه بالعديد من الألقاب مع الفريق».

يذكر أن دي بور بدأ مسيرته كمساعد مدرب قبل توليه تدريب أياكس من 2010 إلى 2016، وحقق أفضل إنجازاته من خلال لقب الدوري الهولندي أربع مرات، وكأس السوبر مرة واحدة، ثم انتقل إلى إنتر ميلان، حيث أقيل بعد 14 مباراة فقط. وفي كريستال بالاس، كان الأمر أسوأ، حيث أقيل بعد خمس مباريات فقط (أربع هزائم وفوز واحد). وفي عام 2019، تولى تدريب أتلانتا يونايتد، لكنه لم يبق مع النادي الأميركي سوى سبعة أشهر فقط، ليتولى في خريف 2020 تدريب المنتخب الهولندي، وبعد 15 مباراة فقط، كان خارج منصبه.

• المدرب الهولندي دي بور تعرض للإقالة للمرة الخامسة على التوالي في 3 قارات.