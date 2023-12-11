الوصل يهزم شباب الأهلي ويواجه الوحدة في نصف نهائي كأس المحترفين

ضرب الوصل موعدا مع الوحدة في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) بعدما كرر فوزه على ضيفه شباب الأهلي 3- صفر، في إياب الدور ربع النهائي، بعد أن تغلب عليه ذهابا 3-2.

وتقدم الإمبراطور في وقت مبكر عن طريق نجمه، فابيو ليما، بعد تمريرة صنعها له سياكا سيديبي، وضعها بيسراه علي يمين الحارس»10«.

وعزز يوسف المهيري من تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني من ضربة رأس بفضل عرضية مثالية وزعها نيكولاس خيمينيز، من ضربة ثابتة انقض عليها قبل المدافعين»26«.

واختتم نيكولاس خيمينيز، أهداف الوصل بتسديدة من مسافة بعيدة خدعت حارس شباب الأهلي وسكنت شباكه»76"

وجاءت المباراة حماسية ومثيرة، وكان الوصل هو الطرف الأفضل في تلك المواجهة واستطاع تهديد مرمى حسن حمزة في العديد من المناسبات، وخصوصا من الكرات الثابتة التي فشل دفاع شباب الأهلي في التعامل معها.