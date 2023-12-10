ختام فعاليات النسخة الثالثة من بطولة العالم للسبارتن

اختُتمت فعاليات بطولة العالم للسبارتن 2023، التي استضافها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن - العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، والتي أقيمت منافستها في صحراء الوثبة، بالقرب من منتجع وسبا الوثبة الصحراوي، في صحراء الوثبة، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر بمشاركة الآلاف من أكثر من 70 دولة حول العالم.

وتُوّج الكندي رايان أتكنز بلقب بطولة العالم للسبارتن (رجال) بعد أن نجح في قطع مسافة سباق الـ 21 كم بزمن وقدره 1:54:13 ساعة، وجاء ثانياً الفرنسي جريجوري باسيليكو، والدنماركي نيكولاج دام احتل المركز الثالث، فيما نجحت السلوفاكية ايستر هورتوباجيوفا من حصد لقب السيدات بزمن 2:22:41 ساعتين، وحلت في المركز الثاني الكندية ليندسي ويبستر، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفلبينية ساندي منشي.

وفي منافسات الفرق فاز الفريق التشيكي الذي تكون من (رومان توث – كلارا لاكوجيكوفا – بافل هيردينا) ببطولة العالم للسبارتن بعد أن قطعوا مسافات السباق البالغة 3كم بزمن وقدره 19:51 دقيقة، وحل الفريق السلوفاكي المكون من (استر هورتوباجيوفا – جان فليدر – بيتر كنيجا) في المركز الثاني، وحل ثالثاً الفريق الدنماركي المكون من (نيكولاج دام – ايدا ماثليد – ليون كوفيود).

توج الفائزين عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وجو دي سينا مؤسس سبارتن والرئيس التنفيذي، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي.