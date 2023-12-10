السويدي أندرسون بطل «السرعة».. وينطلق أولاً في «جائزة الشارقة الكبرى»

انتزع بطل العالم للموسم الحالي، السويدي جوناس أندرسون، على متن زورقه رقم «14»، لقب «أفضل زمن» في سباق السرعة «كسر الكيلو»، الذي جرى أمس، على بحيرة خالد في الشارقة، ضمن «جائزة الشارقة الكبرى» ختام بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1»، التي يسدل الستار عنها اليوم بالسباق الرئيس. ونال السائق السويدي جوناس أندرسون لقب «كسر الكيلو» لجولة الشارقة، مضيفاً إنجازا جديدا، بحسم منافسات السائق الأكثر حصداً لـ«قطب الانطلاق» الأول في سباقات موسم 2023، بعدما عزز رصيده على صعيد هذه المنافسات إلى 82 نقطة، بفارق 13 نقطة عن بطل العالم لهذه المنافسات للموسم الماضي الأميركي شون تورينتي، قائد زورق «أبوظبي 1».

ونجح أندرسون في الطواف حول مسار السباق لبحيرة خالد البالغ طوله 2.05 كيلومتر، وسجل الزمن الأسرع، وقدره 45 ثانية و727 جزءاً من الثانية، ليضمن من خلاله حجز مركز الانطلاق الأول للسباق الرئيس في جولة «جائزة الشارقة الكبرى»، الذي ينطلق ظهر اليوم، متفوقاً بفارق 106 أجزاء من الثانية عن الأميركي شون تورينتي، الذي اكتفى بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث لمصلحة زميل أندرسون في «فريق السويد» السائق الفنلندي كالي فيبو، قائد الزورق «15» بتسجيله زمن 46 ثانية و603 أجزاء من الثانية.