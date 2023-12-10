كلباء يُفرح «الوصلاوية» بلمح العين

فرّط العين في فرصة الضغط على الوصل (المتصدر)، واكتفى بالتعادل الإيجابي مع مضيفه اتحاد كلباء 2-2 في ختام الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتراجع «الزعيم» إلى المركز الثالث برصيده 19 نقطة، خلف الوصل (24 نقطة)، وشباب الأهلي (الوصيف) برصيد 20 نقطة.

وبدت الأمور كما كان يُخطط لها العين، عندما تقدم له الباراغواني كاكو بعد عرضية زميله إريك التي تخطت المدافعين وحارس كلباء لتصل إليه سهلة ويضعها داخل المرمى (20).

ولكن لاعب العين جوناتاس سانتوس أفسد الأمور على فريقه بعد تلقيه البطاقة الحمراء بعد الهدف بأربع دقائق فقط، لتتحول دفة اللعب لمصلحة اتحاد كلباء الذي استغل النقص العددي للفريق، وتمكن من إدراك التعادل عن طريق السلوفيني أندريس فومبرغار (30).

وعاد «النمور» لتسجيل هدف التقدم بفضل تسديدة أرضية محكمة أطلقها الإيطالي دانييل بيسا اكتفى حارس العين خالد عيسى بمراقبتها، لتسكن الشباك (38).

وقبل خروج الفريقين للاستراحة حصل أفضل لاعبي اتحاد كلباء مهدي قائدي على البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف مع كوامي.

وسعى العين في شوط المباراة الثاني إلى تعديل النتيجة حتى تمكن في الدقيقة 71 من الوصول لمراده عبر لاعبه المغربي سفيان رحيمي، الذي سجل هدفاً جميلاً من ضربة ثابتة استقرت في المقص الأيمن لحارس مرمى كلباء.

عودة «الملك»

وعلى استاد راشد بن حمدان، حقق الشارقة انتصاراً عريضاً على مضيفه حتا 4-1، وجاءت افتتاحية الأهداف عن طريق البرازيلي كايو لوكس من علامة الجزاء (19)، ثم سجل الغيني عثمان كامارا أجمل أهداف اللقاء من ضربة خلفية من كرة هيأها له عبدالعزيز الكعبي (41).

ووضع سيباستيان تيغالي بصمته في شباك حتا بتسجيله الهدف الثالث بعد جملة رائعة أنهاها بتسديدة داخل الشباك (45).

وقلص ألكسندر ميركل النتيجة عبر تسديدة مُحكمة سكنت على يسار الحارس عادل الحوسني (67).

وعاد عثمان كامارا ليوسع الفارق من جديد بإضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه من تسديدة خدعت حارس حتا (73).

نيبوشا.. أول انتصار

وتمكن خورفكان من تحقيق أول انتصار له تحت قيادة مدربه نيبوشا يوفوفيتش بالفوز على ضيفه النصر 3-1، وتقدم أصحاب الأرض عن طريق البرازيلي أنتونيو فالمور (11)، لكن النصر تمكن من العودة إلى النتيجة عن طريق الكولومبي كيفن أغوديلو (35)، ثم أضاف خورفكان هدفين عن طريق عمر جمعة ربيع (55)، ومحمد عوض (62).