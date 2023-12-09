خورفكان يُحرج "نصر شرودر"

انتزع خورفكان ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على ضيفه النصر 3-1، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم أصحاب الأرض من ضربة ثابتة نفذها البرازيلي أنتونيو فالمور، لتتهيأ الكرة أمام المدافعين وسكنت شباك الحارس أحمد شامبيه "11".

ولكن النصر تمكن من العودة إلى النتيجة عن طريق الكولومبي، كيفن أغوديلو، من متابعة لكرة مرتدة من حارس خورفكان، أحمد حمدان "35"، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وبعد الاستراحة نجح خورفكان في تسجيل هدفين متتاليين، فجاء الأول عن طريق لاعب النصر السابق، عمر جمعة ربيع، من تسديدة لعبها من داخل الصندوق، ليحتفل بعدها بطريقة مبالغ فيها "55".

وتمكن مهاجم خورفكان، السوداني محمد عوض من أن تعزيز تقدم فريقه بإضافة الهدف الثالثة من تسديدة أيضا لكن من على حافة الصندوق"62".

ورفع خورفكان رصيده إلى النقطة العاشرة، وابتعد خطوة كبيرة عن صراع الهبوط، في حين تجمد رصيد النصر مع مدربه الجديد شرودر عند تسع نقاط في المركز الـ12.