شباب الأهلي "وصيفا" بعد فوز بالسبعة على "الصقور"

أمطر فريق شباب الأهلي شباك ضيفه "الصقور" بسبعة أهداف نظيفة اليوم، ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم. ولم يجد "الفرسان" صعوبة تذكر في الوصول لشباك منافسهم، إذ تبارى 4 لاعبين في تسجيل السباعية، التي رفعت رصيد الفريق إلى 20 في المركز الثاني مؤقتاً خلف الوصل المتصدر بـ 24 نقطة، علماً بأن شباب الأهلي لديه مباراة مؤجلة في مواجهة الشارقة.

وافتتح جويلهيرم داسيلفا مهرجان الأهداف في الدقيقة الأولى، وعزز زميله يوري سيسار بالهدف الثاني د 7، وعاد جويلهيرم وسجل الثاني له والثالث لفريقه د 14، وأضاف يوري سيسار الثاني له والرابع لفريقه د 49، وأضاف ماتيوس ليما الهدف الخامس د 55، وسجل حارب سهيل الهدفين السادس والسابع د 73 و85. يذكر أن كانوا قد أكملوا اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد فهد سهيل في الدقيقة 47، حينما كان فريقه متاخراً صفر-3.