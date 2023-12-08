الجزيرة بتسعة لاعبين يخسر بخماسية من عجمان

تكبد فريق الجزيرة خسارته الرابعة هذا الموسم في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وجاءت اليوم على يد ضيفه عجمان 1-5، ما ادخل الفريق دوامة الشك وفتح باب التساؤلات حول مدى قدرة الفريق في المنافسة على اللقب هذا الموسم. ولعب الجزيرة المباراة منذ الشوط الأول بتسعة لاعبين بسبب حالتي طرد.

ودقت الخسارة العريضة ناقوس الخطر لدى أصحاب الأرض خصوصاً وأن الفريق لا يقدم إي أداء مقنع منذ بداية الموسم، فمن بين 10 جولات حقق الفريق الفوز في 4 فقط وتعادل في مباراتين، وتجمدت نقاط الجزيرة عند 14 نقطة، فيما وصل الضيوف إلى النقطة 10. وكان الجزيرة أكمل بعشرة لاعبين بعد أن حصل الحارس عبدالرحمن العامري على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 21، ولاعب الوسط مامادو كوليبالي هو الآخر على بطاقة حمراء أيضاً في الدقيقة 4+45، وهو النقص الذي أثر سلبا بشكل واضح على الجزيرة.

وقص مهاجم عجمان، هيكل الشيخاوي شريط أهداف المباراة في الدقيقة 37 بكرة رأسية، لكن لاعب الجزيرة خلفان مبارك سجل التعادل بتسديدة أرضية قوية من خارج الجزاء في الدقيقة 39، لكن فرحة التعادل لم تدم طويلاً، إذ وضع روكي مارسيانو "البرتقالي" من جديد في المقدمة في الدقيقة 8+45 من كرة رأسية.

وخلال الشوط الثاني ظهر تأثر الجزيرة بالنقص العددي، ما تسبب في الأخطاء التي نتجت عنها الأخطاء الدفاعية التي جاء منها الهدف الثالث بواسطة علي مدن في الدقيقة 71، فيما أضاف عبدالله عبدالعزيز الهدف الرابع في الدقيقة 74، واختتم محمد هلال بالهدف الخامس في الدقيقة 88.