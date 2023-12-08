تكريم الفائزين في دوري مجلس دبي الرياضي و«الأكاديميات» للتنس

كرّم اتحاد التنس الفائزين في النسخة السابعة لدوري مجلس دبي الرياضي المجتمعي بعد 45 جولة أقيمت في شهري أكتوبر ونوفمبر، والفائزين بدوري الأكاديميات الذي اختتم أخيراً بحضور الأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي، الذي ثمن الجهود التي بذلها مجلس دبي الرياضي في إنجاح الدوري، مؤكداً أن المستويات الفنية المميزة عكست النقلة النوعية لرياضة التنس في الدولة والدور البارز للأندية والأكاديميات في نشر ثقافة اللعبة.

وعلى مستوى نتائج المحترفين فاز علي احسن شاه بالمركز الأول، بينما في فردي الرجال فاز فلاد تيودورسكو، وفي فردي السيدات فازت ماري لين، وفي الزوجي المختلط فاز الثنائي ماري لين وايمانويل، وفي زوجي السيدات فاز الثنائي ماري لين وماريا، وفي بطولة دوري الأكاديميات فاز بالمركز الأول للمستوى الأول أكاديمية بي بي اي، وللمستوى الثاني فازت أكاديمية 360.