لا تغيير متوقعاً على «القائمة المرتقبة» للمنتخب

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي بينتو، يتجه للاحتفاظ بالعناصر الذين تم استدعاؤهم في القائمة السابقة، تمهيداً لخوض معسكر داخلي في أبوظبي بدءاً من 26 الجاري. ومن المتوقع أن يعلن بينتو في الفترة المقبلة عن القائمة الجديدة، تحضيراً لخوض كأس آسيا في قطر بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين. ويخوض المنتخب خلال المعسكر مباراتين وديتين أمام قيرغيزستان يوم 30 الجاري، وأمام عُمان في السادس من يناير المقبل، على أن يسافر إلى قطر في الثامن من يناير. ويلعب المنتخب في كأس آسيا ضمن المجموعة الثالثة، مع منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.

ومن المتوقع أن تضم القائمة الجديدة العناصر نفسها التي خاضت أول مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026، وأظهرت مستوى مميزاً، منها عناصر شابة فرضت نفسها بقوة خلال نوفمبر الماضي، حيث فاز المنتخب على نيبال 4-0، وخارج الأرض على البحرين 0-2، وقد تحدث بعض التغييرات تحسباً لظروف طارئة، مثل الإصابات وغيرها.

وضمت القائمة الأخيرة للمنتخب 27 لاعباً هم: خالد عيسى، وعلي خصيف، وحسن حمزة، وخالد الهاشمي، ومحمد العطاس، وخليفة الحمادي، وعمر حسين هيكل، وخالد الظنحاني، وعبدالله إدريس، وزايد الزعابي، وعبدالرحمن صالح، وخالد بطي، وعلي سالمين، وعبدالله رمضان، ويحيى نادر، وماجد راشد، ومحمد عباس، وحازم محمد، وحارب عبدالله، وطحنون الزعابي، وعلي صالح، وكايو كانيدو، ويحيى الغساني، وفابيو ليما، وعلي مبخوت، وسلطان عادل، وعيسى خلفان.