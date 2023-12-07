7 بطولات دولية في ضيافة دبي نهاية الأسبوع الجاري

تشهد نهاية الأسبوع الجاري أحداثاً رياضية كبرى في دبي، بينها سبع بطولات دولية من أصل 25 فعالية رياضية، يتقدّمها سباق جائزة «طيران الإمارات دبي - الجائزة الكبرى للإبحار» (Sail GP)، إلى جانب بطولة دبي الدولية للياقة البدنية، وكأس السير ونستون تشرشل للبولو، وبطولة الملاكمة الدولية.

وتقام الجائزة الكبرى للإبحار في السابع من الشهر الجاري في ميناء راشد بدبي، وتستمر منافساتها حتى 10 الجاري، ويقام الحدث بالشراكة مع «بي آند أو ماريناز». ويعد السباق في دبي المرحلة السادسة للسلسلة الدولية في الموسم الرابع المكوّن من 13 مرحلة حول العالم، وهي الأكبر في تاريخها، حيث تتنافس فيه قوارب القطمران (إف 50) البالغ طولها 50 قدماً. وتنافس في السباق للفوز باللقب فِرَق دولية من أستراليا وكندا والدنمارك، وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة. وتضم الجولة مدناً بارزة حول العالم، بما فيها برمودا وشيكاغو، وسان تروبيه، وسيدني وسان فرانسيسكو.

ومن البطولات الأخرى، تجمع أقوى المحترفين في العالم من الرجال والسيدات للمنافسة على ألقاب «بطولة دبي الدولية للياقة البدنية» من الثامن إلى 10 الجاري في استاد سوق دبي الحرة للتنس. ويشارك في البطولة 60 من نخبة أبطال العالم ومحترفي اللياقة البدنية، يتنافسون على مجموع جوائز بأكثر من 1.4 مليون درهم، إلى جانب استمرار كأس «السير ونستون تشرشل» للبولو المقامة في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حتى التاسع من الجاري، وبطولة الملاكمة الدولية (ليلة أبطال IBA) التي تجمع نخبة من الملاكمين من جميع أنحاء العالم في مواجهات احترافية قوية وصعبة، وتقام منافساتها في أجيندا أرينا في التاسع الجاري، وتشهد مشاركة الإماراتي سلطان النعيمي أمام الروسي نورجيجيت ديوشيباييف، والإماراتي عامر حسين مع دافيت عزيزيان.

ومن البطولات الأخرى، سباق الخليج للسيارات الكلاسيكية - الجائزة الكبرى، في حلبة دبي أوتودروم من الثامن إلى 10 الجاري، وتتواصل منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، وكأس أوروبا لقوارب التنين، مع بطولة الإمارات للتجديف من الثامن إلى 10 الجاري، إلى جانب العديد من البطولات والفعاليات الرياضية المتنوعة.