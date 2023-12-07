أبطال السعودية يسيطرون على المراكز الأولى في الاستعراض الرملي

أسدل الستار، مساء أول من أمس، على مهرجان عيد الاتحاد، الذي نظمه نادي ليوا الرياضي في منطقة تل مرعب، على مدار أربعة أيام لسباقات الاستعراض الحر للسيارات والاستعراض الرملي.

وفاز بالمركز الأول في منافسات الاستعراض الرملي فئة ستة سلندرات فهد بن قاسم من السعودية، وحل ثانياً حمد البلوشي من الإمارات، وثالثاً حسين الشغب من السعودية.

وفي فئة الهايلوكس، حقق المركز الأول أحمد الرومي، وحل ثانياً أحمد الحمد، وثالثاً معاذ النفيسة، وجميعهم من السعودية.

وفي فئة ثمانية سلندرات، حقق المركز الأول بدر الحمد، وحل ثانياً حمد النصيان، وثالثاً بندر الحميدان، وجميعهم من السعودية.

وجاءت المشاركة واسعة، حيث بلغ عدد المتسابقين نحو 200 سيارة.