«أبوظبي إكستريم» للألعاب القتالية 19 يناير

كشفت اللجنة المنظمة عن موعد نسخة بطولة «أبوظبي إكستريم» الثانية، في 19 يناير المقبل، لتكون أبوظبي على موعد مجدداً مع الحدث المبتكر على صعيد الألعاب القتالية للمرة الثانية على التوالي، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من البطولة، وشهدت إقبالاً كبيراً من الجماهير على صالة «مبادلة أرينا» لمشاهدة أقوى النزالات، إذ تمكنت من استقطاب نجوم عالميين في الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وستعلن اللجنة الفنية عن قائمة نخبة النجوم الذين سيشاركون في النسخة الثانية وفقاً لأعلى المعايير، يتم على أساسها اختيار بطاقات النزال الرئيسة والمشتركة، إضافة إلى تواجد المواهب الشابة من الإمارات والمنطقة العربية، بهدف إعطاء الفرصة للمنافسة وتحقيق أهدافهم وأحلامهم في عالم الجوجيتسو والجرابلنج، ويمكن للجمهور الحضور والاستمتاع بأجواء البطولة ومتابعة النزالات الحماسية على الأرض وبالقرب من القفص، إذ ستتوافر التذاكر قريباً للبيع، وستكون هذه فرصة رائعة للتفاعل المباشر مع نخبة الرياضيين ومشاهدة مهاراتهم عن كثب، علماً أن النسخة الأولى ضمت أسماءً لامعة، مثل: نيمان جريسي، مارفن فيتوري، وفيلبي أندرو، إضافة إلى تواجد المواهب العربية، مثل: عبدالكريم السلوادي، طارق سليمان، زايد الكثيري، وإسلام رضا.