المري ممثلاً لـ «درّاجات الإمارات» في دورة المدربين المعتمدين

قرّر مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات انتداب لاعب نادي أبوظبي للدراجات الهوائية أحمد عبيد المري، إلى دورة المدربين المعتمدين، التي انطلقت بداية ديسمبر الجاري، في ماليزيا، تحت مظلة الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، وذلك عقب اجتيازه الدورة التمهيدية الأولية للمدربين.

وأكد رئيس اتحاد الدرّاجات منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»، أهمية دعم الكوادر الوطنية الإماراتية وتطويرها وتهيئتها من خلال البعثات التدريبية والتعليمية لتكون داعمة للاتحاد في تطوير اللعبة ونشرها، وذلك بعد الإقبال الكبير من قبل المدربين واللاعبين السابقين على التواجد مع الاتحاد والسباقات التي تقام باستمرار، وتألق المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات الخليجية والعربية والقارية.

وأشار بوعصيبة إلى أن أحمد المري، سيكون بداية لحلقة جديدة من انتداب المدربين الوطنيين إلى الخارج من أجل صقل موهبتهم في التدريب. من جانبه، أعرب المري عن سعادته بالفرصة التي أتيحت له من قبل الاتحاد، لاستكمال مشوار التدريب واكتساب الخبرة عن طريق الدورات والمشاركات التعليمية الإقليمية والدولية تحت مظلة الاتحاد الدولي.