5 ثغرات فنية تهدّد طموح «الصقور» في دوري المحترفين

يعيش فريق كرة القدم بنادي الإمارات فترة صعبة في دوري المحترفين، عقب تعرضه لخسارة جديدة أمام اتحاد كلباء، بنتيجة 2-4، الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة، وهي النتيجة نفسها التي خسر بها الفريق أمام حتا في استاد الإمارات، ضمن الجولة السابعة، كما فشل فريق «الصقور» في تحقيق أي فوز على أرضه في دوري المحترفين، بعد التعرض للخسارة في ثلاث مباريات أمام الشارقة، وحتا، واتحاد كلباء، وخسر خارج ملعبه أمام كل من الوصل والعين، وتعادل مع عجمان وبني ياس، فيما حقق فوزه الوحيد أمام خورفكان، وذلك رغم البداية المميزة للفريق، وجمع خمس نقاط في أول أربع جولات من المسابقة، ويحتل الفريق حالياً المركز قبل الأخير برصيد خمس نقاط. وتبرز خمسة أسباب فنية تهدد طموح الفريق في دوري المحترفين.

المدرب

يفتقد المدرب الإسباني لويس بلاناغوما، للتنظيم الصحيح، والقراءه الجيدة للمباريات، إذ يوجد خلل كبير في وسط الملعب، خاصة في الجانب الدفاعي، ولم ينجح المدرب حتى الآن في التعامل مع هذا الخلل، وهو ما يجعل هناك فجوة كبيرة بين الدفاع والوسط، وعدم وجود محاور ارتكاز دفاعية تمنع الهجوم المتواصل من قبل المنافسين على خط الدفاع.

اللاعبون الأجانب

يعاني الفريق تراجع اللاعبين الأجانب وعدم القيام بأدوارهم الدفاعية، وعلى الرغم من وجود النجم الإسباني أنييستا، الذي يقوم بواجبات هجومية، وبناء هجمات بشكل رائع، لكن الأدوار الدفاعية دائماً ما تكون ضعيفة، وهو ما ينطبق أيضاً على كل من ألكاسيرا، والسنوسي الهادي.

تغيير مستمر

يعاني الفريق عدم الاستقرار على عناصر خط الدفاع، ففي مباراة اتحاد كلباء تكون الدفاع من أحمد عيسى وعمران عامر وأوروس وراشد عبدالله، على عكس مباراة الوحدة التي تكون فيها خط الدفاع من راشد عبدالله وفراس صالح وأوروس وفهد سبيل.

التمركز الخطأ

المشكلة الكبرى التي يعانيها «الصقور» هي افتقاد الفريق للاعبين وسط مدافعين يجيدون التمركز الصحيح، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على خط الدفاع وحارس المرمى سهيل عبدالله.

الخلل الدفاعي

استقبل فريق الإمارات 23 هدفاً، ويأتي كأسوأ خط دفاع في البطولة، متساوياً مع عجمان، أكثر من فريق حتا متذيل الترتيب الذي استقبل 19 هدفاً فقط، وهو ما يؤكد وجود خلل دفاعي في صفوف «الصقور».

إبراهيم عباس: الفريق يحتاج إلى تنظيم دفاعي

أكد مدير فريق الإمارات، السابق، إبراهيم عباس، أن الفريق يعاني الكثير من الأزمات الفنية، بداية من المدرب.

وقال عباس لـ«الإمارات اليوم»: «يوجد خلل كبير مع المدرب، إذ يخوض المباريات نفسها بالشكل والتفكير نفسه، وهذا لا يجوز، فلا يعقل أن أواجه فريق حتا بالطريقة التي أواجه بها العين وشباب الأهلي، يجب أن ألعب على إمكانات اللاعبين التي أملكها، وهذا أبرز شيء يعانيه الفريق».

وأضاف: «هناك خلل في خط الدفاع، والجناحان لا يخدمان الفريق، إضافة إلى أن اللاعبين الأجانب بطيئون جداً، وذلك بوجود إنييستا، وألكاسيرا، واللاعب الليبي السنوسي الهادي، وجميعهم لا يقومون بأدوار دفاعية، وفريق الإمارات مطالب بالدفع بنحو تسعة لاعبين، خاصة أمام الفرق الهجومية، ولذلك خسرنا مباريات بنتائج كبيرة وعلى أرضنا في رأس الخيمة، وهو بالتأكيد يؤثر سلباً في الفريق، ومن وجهة نظري فإن أفضل لاعب في الفريق، ولا يجوز أن يجلس على مقاعد البدلاء، هو فهد بدر، وأعجب من وجوده في بعض المباريات على مقاعد البدلاء».