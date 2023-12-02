«الأرض» تخاصم أصحابها في افتتاح الجولة الـ 9 للدوري

خاصمت الأرض أصحابها في افتتاح الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، الذي شهد ثلاث مباريات تعادل فيها النصر وعجمان مع ضيفيهما الوحدة وحتا بالنتيجة نفسها 1-1، بينما خسر «الصقور» على أرضه أمام كلباء بنتيجة 2-4.

واستهل مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، مشواره مع النصر بتعادل إيجابي مع الوحدة.

وكان النصر هو البادئ بالتسجيل عن طريق الإيطالي، مانولو جابياديني، من إحدى الفرص التي صنعها موسى ندياي من كرة طولية، بين قلبي الدفاع، لينفرد على إثرها مهاجم النصر بالمرمى، ويضع الكرة بين أقدام حارس الوحدة (18).

وتعادل لـ«العنابي» عمر خريبين، من ضربة جزاء تحصّل عليها بعد عرقلة تعرّض لها زميله باكييف داخل الصندوق من قبل المدافع ليما (56).

وفي رأس الخيمة، ازدادت أوضاع فريق الإمارات صعوبة بعد تلقّيه الخسارة الخامسة توالياً على أرضه وبين جماهيره، أمام اتحاد كلباء. وتقدّم مهدي قائدي بهدفين سجلهما في الشوط الأول (6 و18)، ثم قلّص فهد بدر النتيجة بتسجيله هدف «الصقور» الأول (38)، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة. وعاد اتحاد كلباء ليوسّع الفارق من جديد، بتسجيل هدفين أحرزهما من ضربتي جزاء، عن طريق دانييل بيسا، وأندريس فومبرجار في الدقيقتين (55 و73)، لكن الإسباني ألكاسير نجح في تقليص الفارق مجدداً قبل النهاية بـ14 دقيقة.

وفي المباراة الثالثة، فوّت عجمان فرصة الحصول على ثلاث نقاط كانت في المتناول، واكتفى بالتعادل الإيجابي مع حتا. وتقدّم «البرتقالي» عن طريق الكونغولي برستيج (72)، لكن جمال معروف تمكّن في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من أن يسجل هدف التعادل من ضربة جزاء (90+4).