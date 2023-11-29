أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج» ينطلق في الشارقة

انطلق أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج»، الذي يُنظمه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 25 دولة، خلال الفترة من 27 الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

حضر الافتتاح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والرئيس التنفيذي لمجموعة ألف (الراعي الرسمي للأولمبياد) عيسى عطايا.

وتتضمن فعاليات الأولمبياد بطولات شطرنجية متنوعة تضم مجموعة كبيرة من الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الواعدين والهواة، إضافة إلى مشاركة طلبة المدارس والجامعات ولاعبي الأندية والناشئين.

وقال الشيخ الدكتور خالد بن حميد بن صقر القاسمي، إن النسخة الجديدة من الأولمبياد تشهد إقامة أربع بطولات متنوعة، والتي بدأت منافساتها عبر بطولة سوبر ستار، بمشاركة أربعة أساتذة دوليين كبار، هم: الصيني يو يانجي، والهنغاري سنان ساجيروف، والهندي نيهال سارين، إلى جانب الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن، وتنظم وفق نظام الدوري الكامل على مرحلتين ذهاباً وإياباً في ثلاثة من أنظمة اللعب، هي: الكلاسيكي والسريع والخاطف، وتبلغ قيمة الجوائز المالية 120 ألف درهم.

وستقام بطولة ستار المفتوحة للشطرنج بمشاركة مفتوحة للجميع، وسيشارك فيها 500 لاعب ولاعبة.