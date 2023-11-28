كرنفال ومسيرة بحرية احتفاءً بانعقاد قمة المناخ «كوب 28»

أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيمهما كرنفالاً رياضياً يتضمن مسيرة بحرية لقوارب التجديف بمختلف أنواعها، وذلك يوم السبت المقبل، تهدف للتوعية بالمحافظة على البيئة وقضايا المناخ وتحقيق الاستدامة بالتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث أن استضافة دولة الامارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي ينطلق في مدينة اكسبو دبي يوم الخميس، ويستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل مناسبة تاريخية وبصمة بارزة تعزز مكانة دولتنا مثمناً جهود القيادة الرشيدة التي مكنت للاستدامة بإعلان 2023 عاماً للاستدامة

وأوضح الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان أن المبادرة المشتركة بين اتحاد الامارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم الكرنفال الرياضي والمسيرة البحرية الخاصة برياضة التجديف تأتي كمساهمة من القطاع الرياضي احتفاءً بهذا الحدث والمحفل العالمي الكبير وكرسالة إلى المجتمع بالتوعية بقضايا المناخ وتحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة ومدى إيماننا في القطاع الرياضي بأهمية ذلك من خلال ممارسة الرياضات الصديقة للبيئة.

ووجه رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على التنسيق والعمل المشترك من أجل أن ترى هذه المبادرة النور والتي أصبحت واقعاً من خلال الترتيب والعمل على إنجاح الحدث والذي سيجمع لاعبين ولاعبات المنتخبات الوطنية في رياضة التجديف.

من جانبه قال أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومع الاحتفال بالذكرى 52 لعيد الإتحاد وتأسيس الدولة تعيش فترة استثنائية وتكتب سطور الإنجاز كواحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم حيث تحتضن القادة والرؤساء من أجل بحث الحلول لمستقبل زاهر في الكوكب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28).