الشارقة يبحث عن تعزيز الصدارة «الآسيوية»

يخوض فريق الشارقة، عند السادسة من مساء اليوم، على ملعبه مواجهة مهمة أمام ضيفه السد القطري في إياب الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم لموسم 2023-2024، ويأمل الشارقة في حصد نقاط المباراة، ورفع رصيده إلى النقطة 11، والاقتراب كثيراً من حصد بطاقة التأهل للدور الثاني، علماً بأن لقاء الذهاب بين الفريقين في الدوحة انتهى بالتعادل من دون أهداف، فيما يتبقى للشارقة في هذا الدور مباراة واحدة خارج أرضه أمام الفيصلي الأردني.

ويسعى الشارقة الذي يتصدر ترتيب فرق المجموعة إلى تعزيز صدارته التي يحتلها برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة واحدة عن ناساف الأوزبكي، ويحل السد ثالثاً برصيد أربع نقاط، والفيصلي الأردني في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وتعد فرصة الشارقة كبيرة في التأهل للدور المقبل، سواء من خلال المركز الأول أو من خلال أفضل ثلاثة فرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات الخمس في البطولة.

وكان الشارقة قد تعادل خارج أرضه في مباراته السابقة أمام مضيفه ناساف الأوزبكي 1-1، رغم أنه أكمل المباراة ناقصاً، بعد طرد لاعبه ماجد حسن، في حين كان الشارقة قد فاز على ناساف بهدف نظيف، سجله البرازيلي كايو لوكاس في لقاء الذهاب، فيما كان الشارقة قد استهل مشواره في هذه البطولة بالفوز على الفيصلي الأردني بهدف نظيف، سجله المهاجم المالي موسى ماريغا. وأكمل الشارقة تحضيراته كافة لمواجهة السد، بعدما تعادل في مباراته الأخيرة أمام البطائح 3-3، ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين.

ويعوّل مدرب الشارقة الروماني كوزمين على أوراقه الرابحة، ممثلة في البرازيلي كايو لوكاس والمهاجم المالي موسى ماريغا ولوان بيريرا والغيني عثمان كامارا.