فوز شباب الأهلي والجزيرة في دوري اليد

حقق فريقا شباب الأهلي والجزيرة، أول من أمس، انتصارين مستحقين في دوري كرة اليد، بعد فوز شباب الأهلي على ضيفه النصر (34-24)، والجزيرة على ضيفه الوصل (28-24)، وذلك في افتتاح الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي. وبهذين الانتصارين، رفع شباب الأهلي والجزيرة رصيدهما إلى ست نقاط، فيما لدى الوصل والنصر ثلاث نقاط فقط لكل منهما.

وكان شباب الأهلي فاز بالشوط الأول 18-13، قبل حسم نتيجة المباراة أمام النصر بواقع 34-24. وفي المقابل تقدّم الوصل في الشوط الأول على الجزيرة بنتيجة 12-10، قبل أن يعود الجزيرة في الشوط الثاني ويفوز بنتيجة 28-24.