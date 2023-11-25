بـ 10 لاعبين.. بني ياس يصدم حتا في الدقيقة 94

خطف بني ياس من خطف ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على حتا 1-0 ضمن لقاءات المرحلة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت، على استاد حمدان بن راشد.

ويدين "السماوي" بهذا الانتصار السمين إلى مهاجمه الألباني تاولانت سيفيري الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة "90+4" على الرغم من أن الفريق لعب بـ10 لاعبين بعد طرد لاعب بني ياس خميس الحمادي في الدقيقة 59.

وكان فريق حتا هو الطرف الأفضل في الشوط الأول من حيث التنظيم الهجومي، ونجاح لاعبيه في احكام قبضتهم على العناصر الهجومية التي يمتلكها فريق بني ياس، إلا أن المحاولات الهجومية لأصحاب الأرض كانت قليلة للغاية خلال الـ45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني، ارتفع نسق المباراة بعدما بدأ الضيوف المشاركة في الهجمات، والتي كان أبرزها تسديدة سيفري والتي أطلقها من مسافة بعيدة من المرمى، وأبعدها الحارس سالم خيري لضربة ركنية.

ولكن حتا تمكن من استعادة زمام السيطرة على المباراة بشكل أكبر مع طرد لاعب بني ياس خميس الحمادي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، وبعدها ضاعت فرصة التقدم على الإعصار الحتاوي للتقدم من تسديدة أيمن رشوق والتي تصدت لها عارضة الحارس فهد الظنحاني.

وكاد البديل أحمد أبو ناموس أن يقلب الطاولة على بني ياس بعد أن توغل من جهة اليسار وسدد كرة قوية وهو على بُعد خطوات من المرمى لتستقر كرته فوق العارضة.

ودفع حتا ضريبة اندفاع لاعبيه للهجوم، حينما استغل بني ياس هجمة مرتدة عكسية، نجح خلالها تاولانت سيفيري، من احراز هدف المباراة بعد تمريرة ولا أروع من خلف الحوسني، ليودعها على يمين الحارس.