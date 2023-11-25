سباق «عيد الاتحاد» لـ «المحامل الشراعية» يقام غداً

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن تأجيل سباق «عيد الاتحاد» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، ليقام غداً بدلاً من اليوم، وذلك بسبب الأحوال الجوية.

واعتمدت اللجنة المنظمة مشاركة 90 محملاً على متنها 2000 بحار، وتبدأ المحامل الإبحار من نقطة الانطلاق في منطقة شرق جزيرة السعديات لمسافة 20 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية عند كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي. وتستقطب سباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً عدداً كبيراً من النواخذة والبحارة، كونها الفئة المتوسطة في السباقات التراثية، التي تجد التفاعل الإيجابي من قبل المشاركين، بجوائزها القيمة، وقيمتها التراثية.