400 شركة و3000 مشارك في «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام»

تنطلق صباح اليوم فعاليات «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية» الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام السابع على التوالي، بمشاركة 400 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، و3000 مشارك من 40 دولة من مختلف قارات العالم في الحدث الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 35 ألف زائر، ويقام على مساحة أكثر من 26 ألف متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى بعد غدٍ.

ويشارك في الحدث الذي يجمع ثلاث معارض مجتمعة هي (معرض دبي لبناء الأجسام) و(معرض دبي للحياة النشطة) و(دبي أكتيف إنداستري)، أكثر من 600 رياضي متخصص في التدريب واللياقة البدنية والصحة، يتقدمهم بطل العالم كريس بومستيد الفائز بلقب مستر أولمبيا خمس مرات، والمصري بيج رامي بطل العالم لبناء الأجسام، ونجوم آخرون.

ويشهد الحدث لأول مرة تنظيم منتدى الرؤساء التنفيذيين الذي يقام ضمن معرض دبي أكتف إندستري، المعرض التجاري الدولي الوحيد في الشرق الأوسط للياقة البدنية.

ويقدّم الحدث فعاليات جديدة، حيث لن تقتصر المنافسات على بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام التي يشارك فيها 600 رياضي، كما سيشهد المعرض مجموعة من المسابقات الرياضية، واختبارات اللياقة البدنية التي تحدد مستوى القدرات البدنية للمشاركين من عشاق الإثارة والتمارين القاسية.