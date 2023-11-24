العروبة يعزّز صدارة «الهواة» بالنقطة 28

حقق العروبة انتصاره التاسع في الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى، بعد فوزه أمس على ضيفه التعاون بنتيجة 1-صفر، ضمن الجولة العاشرة، وسجله البرازيلي ديغو اندريا في الدقيقة 80، ليصل للنقطة 28، منفرداً بالصدارة، بينما تجمد رصيد التعاون عند 13 نقطة في المركز السابع. وحافظ الظفرة على المركز الثاني بـ19 نقطة، رغم التعادل على ملعبه مع الذيد 2-2، وسجل للظفرة سعيد جاسم (89 و90)، وللذيد البرازيلي هنريكو (11)، والجامايكي لامار اونيل (60). وفاز دبا الحصن على ضيفه مصفوت بثلاثية نظيفة، وسجل له البرازيليان جيلمار دا سيلفا (27) وأوليفيرا (32)، والإيراني رضا حنيوي (79).

وتعادل العربي على ملعبه أمام الفجيرة 1-1، وسجل للعربي راشد عيسى (60)، وللفجيرة الجزائري عكاشة حمزاوي (32).