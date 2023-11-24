حلبة «ياس» تفتح أبوابها أمام جمهور «الفورمولا1»

تنطلق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2023 في نسخته الـ15، وسط حضور جماهيري كبير وإقبال هائل على الحدث الذي نفدت جميع تذاكره.

وذكر بيان صحافي أن «توافد الآلاف من عشاق الفورمولا1 إلى حلبة مرسى ياس في اليوم الافتتاحي من المهرجان الرياضي الترفيهي الذي تمتد فعالياته على مدار أربعة أيام للمشاركة في أنشطة الجولة المفتوحة في منطقة الصيانة، التي تفتتح النسخة المتوقعة بأن تكون الأضخم في مسيرة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1».

وتلبية للإقبال الجماهيري غير المسبوق على تذاكر السباق، بادر منظمو الحدث إلى توفير مجموعة واسعة من التجارب المميزة وباقات التذاكر الجديدة التي توفر إطلالات فريدة على مسار السباق، بما في ذلك مدرج المسار المستقيم الغربي وشرفة المنعطف الثاني.

وتشهد حفلات «مهرجان يا سلام» لما بعد السباق، المقدمة من e& في الاتحاد بارك حضور نخبة من كبار نجوم الغناء والموسيقى العالميين على مدار أربع أمسيات.

كما يقدّم منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2023 لضيوف الحدث تجربة رقمية مميزة، من خلال تطبيق Abu Dhabi GP الذي يوفر مركزاً رقمياً متكاملاً لحاملي تذاكر السباق الختامي على روزنامة بطولة العالم للفورمولا1، ويتيح لهم إدارة تنظيم جدولهم خلال عطلة أسبوع السباق.

وتفتح مناطق الواحات في حلبة مرسى ياس أبوابها لجمهور الفورمولا1 من اليوم ولغاية الأحد المقبل، حيث تقدم لهم مجموعة واسعة ومتنوّعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة للزوار من مختلف الأعمار، ابتداءً من الفعاليات المستوحاة من بطولة العالم للفورمولا1 وصولاً إلى الأنشطة الترفيهية الحية والاستعراضات المباشرة، فيما يمكن لحاملي تذاكر السباق الاستمتاع بالدخول المجاني إلى عدد من الوجهات الترفيهية والثقافية التي تتميز بها أبوظبي، بما في ذلك الدخول مجاناً إلى إحدى المدن الترفيهية، إضافة إلى متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن.

• الآلاف من عشاق الفورمولا1 توافدوا إلى حلبة مرسى ياس في افتتاح المهرجان الرياضي الترفيهي الممتد لأربعة أيام.