الاتحاد البحريني يخصص 4000 تذكرة مجانية لجمهور الإمارات

خصص الاتحاد البحريني لكرة القدم 4000 تذكرة مجانية للجمهور الإماراتي خلال المباراة المرتقبة غداً الثلاثاء على استاد البحرين الوطني (الساعة 19:45 بتوقيت الإمارات 18:45 بتوقيت المنامة) ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وقال اتحاد الإمارات لكرة القدم في بيان الاثنين إنه "في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع اتحاد الإمارات لكرة القدم مع شقيقه الاتحاد البحريني لكرة القدم، وجه مسؤولو الاتحاد البحريني دخول جماهير الأبيض لاستاد البحرين الوطني بشكل مفتوح دون أي مقابل".

وأوضح: "تم تخصيص يمين المقصورة بالكامل والتي تضم 4000 مقعد لجماهير منتخبنا الوطني، حيث سيكون الدخول من البوابة الخارجية رقم (2)".