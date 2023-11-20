منصور بن محمد يتوّج الدنماركي هوجارد بلقب «دي بي ورلد» للغولف

توّج سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الدنماركي نيكولاي هوجارد بلقب النسخة الـ15 لبطولة جولة دي بي ورلد، الختامية للغولف لموسم «السباق إلى دبي»، و«سلسلة رولكس» لبطولات النخبة، والتي أقيمت تحت رعاية سموه في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي.

جاء ذلك في ختام البطولة أمس، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

كما قام سموّه بتسليم اللاعب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، كأس «هاري فاردون» بعد إنهائه الموسم في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» للمرة الخامسة في مسيرته والثانية على التوالي، في أعوام: 2012، 2014، 2015، 2022 و2023. وسلم سموّه اللاعب الإنجليزي مايك براون درع الفوز بلقب موسم جولة الغولف لأصحاب الهمم G٤D، بعد تفوقه في منافسات البطولة الختامية التي احتضنها نادي عقارات جميرا للغولف، بالتزامن مع بطولة جولة دي بي ورلد.

حضر مراسم التتويج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لدي بي ورلد، وكيث بيلي الرئيس التنفيذي لمجموعة الجولة الأوروبية.

جاء فوز نيكولاي هوجارد بعد منافسات قوية امتدت حتى الحفرة 72 والأخيرة في الجولة الرابعة، والتي حقق خلالها ثماني ضربات تحت المعدل، ليتقدم من المركز الخامس إلى المركز الأول برصيد 21 ضربة تحت المعدل في المجموع.

وحصل هوجارد على جائزة مالية تبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي، كما تم توزيع جوائز مالية إضافية بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى في الترتيب النهائي للموسم للسباق إلى دبي.

ويعتبر هذا اللقب الأول للاعب الدنماركي نيكولاي هوجارد في البطولة، واللقب الثالث عموماً في مسيرته في جولة دي بي ورلد. وكان قد حصل على لقبه الأول في الإمارات أيضاً عندما توج بلقب بطولة رأس الخيمة العام الماضي، وهو أول ألقابه في سلسلة بطولات النخبة «سلسلة رولكس»، وأول لاعب دنماركي يتوّج بلقب بطولة جولة دي بي ورلد.

وسجلت النسخة الـ15 من البطولة حضوراً جماهيرياً قياسياً بلغ أكثر من 70 ألف متفرج على مدار الجولات الأربع الرئيسة، منها الحضور كامل العدد للفئة العامة في الجولتين الحاسمتين ليومي السبت والأحد.

وفي أبرز النتائج الأخرى لبطولة جولة دي بي ورلد، تشارك ثلاثة لاعبين المركز الثاني برصيد 19 ضربة تحت المعدل، وهم: الإنجليزيان تومي فليتوود ومات والاس والنرويجي فيكتور هوفلاند، فيما حل الإسباني حون رام حامل لقب النسخة الماضية بالمركز الخامس برصيد 17 ضربة تحت المعدل، واكتفى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بالمركز الـ22 برصيد 10 ضربات تحت المعدل.

. بلغت جوائز البطولة 10 ملايين دولار، وشهدت حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 70 ألف متفرج.

. روي ماكلروي ينال كأس بطل موسم «السباق إلى دبي» للمرة الخامسة في مسيرته، والثانية على التوالي.