ياسين حمزة وجيديرياتي بطلا سباق «بايك أبوظبي جران فوندو»

اُختتمت أمس، النسخة الثانية من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو». وتفوّق الدرّاج ياسين حمزة من فريق شرطة دبي في (فئة الرجال)، ليجتاز خط النهاية في مسار العين للدرّاجات الهوائية. أما عن (فئة السيدات)، فانتزعت أكفيل جيديرياتي من فريق شرطة دبي المركز الأول. وحصل كل من الفائزين على (جائزة متصدر فئة الرجال) و(متصدرة فئة السيدات)، التي تبلغ قيمة كل منها 100 ألف درهم، من أصل مجموع الجوائز البالغة مليوني درهم.

وتوج الفائزين الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والعميد عصام عبدالله آل علي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدرّاجات، وعدد من المسؤولين.