بالعربي وسيفيري ونياكاتي أبرز محترفي الدوري في «التوقف الدولي»

شهدت فترة التوقف الدولي انضمام تسعة لاعبين أجانب من دوري أدنوك للمحترفين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، وتصفيات (يورو 2024)، إذ تألق لاعب الشارقة فراس بالعربي مع منتخب تونس، ولاعبي بني ياس نياكاتي وتاولانت سيفيري مع مالي وألبانيا، ولاعب الوحدة عمر خريبين مع سورية، بينما لم يسجل كل من لابا كودجو وعلي مدن وأليخاندرو روميرو «كاكو» ويونغ وبارك وعزيز غانييف في التصفيات.

وأسهم بالعربي في تحقيق تونس انتصارها الأول في تصفيات المونديال عن إفريقيا، وذلك على حساب منتخب «ساوتومي وبرينسيب» برباعية نظيفة في المجموعة الثامنة على الملعب الأولمبي في رادس، إذ شارك في الشوط الثاني بدلاً من حمزة رفيع، وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 89.

وشارك سيفيري أساسياً مع ألبانيا ضد مولدوفا، وحصل على ركلة جزاء أحرزها سيكاليشي في الدقيقة 25 في اللقاء الذي انتهى بتعادل المنتخبين 1-1.

وقاد سيفيري بلاده للتأهل إلى «يورو 2024» للمرة الثانية في تاريخ ألبانيا.

كما تألق زميله في بني ياس، المالي نياكاتي وسجل هدفاً في أول ظهور له مع منتخب بلاده بعد أن دخل بديلاً أمام تشاد، وقاده للفوز 3-1 خلال تصفيات المونديال عن إفريقيا.

وقاد عمر خريبين سورية للفوز على كوريا الشمالية 1-صفر في تصفيات المونديال عن آسيا، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 37، أحرز منها عمر السومة هدف المباراة الوحيد.

أما هداف الدوري ونجم العين، لابا كودجو، فلم يشارك أساسياً مع توغو أمام السودان في تصفيات المونديال عن إفريقيا، إذ دخل في الدقيقة 86 في اللقاء الذي انتهى 1-1. من جانبه، شارك محترف عجمان علي مدن مع البحرين أمام اليمن لمدة 32 دقيقة في تصفيات المجموعة الثامنة بآسيا، التي تضم المنتخب الوطني، إذ انتهى اللقاء بفوز البحرين 2-صفر، ليتساوى مع «الأبيض» برصيد ثلاث نقاط، قبل المواجهة بينهما الثلاثاء المقبل في البحرين.

من جهته، جلس لاعب العين كاكو على مقاعد البدلاء في مباراة باراغواي مع تشيلي أول من أمس، في تصفيات المونديال عن أميركا الجنوبية، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وقبلها شارك في لقاء بوليفيا لمدة 61 دقيقة، وفازت باراغواي 1-صفر.

أما لاعب العين، الكوري الجنوبي يونغ وو بارك، فظل على مقاعد البدلاء خلال فوز منتخب بلاده على سنغافورة 5-صفر في تصفيات المونديال عن آسيا.

وآخر مباراة لعب فيها كانت ودية أمام فيتنام في 17 أكتوبر الماضي، وفازت فيها كوريا 6-صفر، وخاض لاعب العين المباراة بأكملها.

وفي تصفيات آسيا أيضاً، شارك لاعب شباب الأهلي عزيز غانييف مع أوزبكستان لدقيقة واحدة خارج أرضه خلال الفوز على تركمانستان 3-1.

• نجم بني ياس سيفيري قاد ألبانيا لحسم التأهل للمرة الثانية في تاريخها إلى نهائيات كأس أوروبا «يورو 2024».

مشاركات المحترفين الأجانب:

- فراس بالعربي أحرز هدفاً لتونس.

- سيفيري حصل على ركلة جزاء لألبانيا، وزميله نياكاتي سجل هدفاً لمالي.

- عمر خريبين حصل على ركلة جزاء لسورية.

- علي مدن لعب 32 دقيقة مع البحرين أمام اليمن.

- غانييف لعب دقيقة واحدة مع أوزبكستان أمام تركمانستان.

- لابا كودجو لعب 4 دقائق مع توغو أمام السودان.

- روميرو جلس على مقاعد البدلاء في لقاء باراغواي مع بوليفيا.

- يونغ وو بارك جلس على مقاعد البدلاء في لقاء كوريا الجنوبية مع سنغافورة.