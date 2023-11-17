«يد الشارقة» يدشّن مشواره في «الأندية الآسيوية الأبطال» اليوم

يدشن فريق الشارقة، في السابعة مساء اليوم، مشواره في البطولة الآسيوية الأبطال لكرة اليد في نسختها الـ26، حين يلتقي القادسية الكويتي «المضيف»، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من دوري مجموعات البطولة المقامة في الكويت حتى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 12 نادياً.

وأفرزت نتائج قرعة البطولة التي جرت سبتمبر الماضي، عن وضع الشارقة في المجموعة الثانية، بجوار القادسية، والجيش العراقي، والعربي القطري، وشباب صيدا اللبناني، وساي الهندي، فيما ضمت المجموعة الأولى فريق النجمة البحريني «حامل اللقب»، بجوار الكويت الكويتي، والغرافة القطري، والخليج السعودي، وغولدن إيغل الهندي، والصلاح الفلسطيني.

ويطمح الشارقة المتوج في نسختي 2018 و2019 بالميدالية البرونزية، إلى استهلال «آسيوية الكويت» بالصورة المثلى، وتخطي عقبة المباراة الافتتاحية، ضمن مساعيه للمنافسة وفق نظام البطولة على إحدى البطاقتين المؤهلتين عن مجموعته للدور نصف النهائي، الذي يقام في 25 نوفمبر الجاري، ويتحدد على أثره هوية طرفي المباراة النهائية.