منتخب الإمارات يبدأ حلم المونديال بمهرجان أهداف في مرمى نيبال

ضرب منتخب الإمارات لكرة القدم بقوة أمام منتخب نيبال بعدما فاز عليه بأربعة أهداف نظيفة في بداية مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثامنة وحصد الأبيض الإماراتي أول ثلاث نقاط في هذه التصفيات.

ومثل الهدف المبكر للمنتخب الذي سجله المدافع خليفة الحمادي وتعامل اللاعبين بجدية مع هذه المباراة العامل الحاسم في تفوق المنتخب وحسمه المباراة من الشوط الأول وانهيار منتخب نيبال أمام ضربات الأبيض.

جاءت الأهداف الاربعة للمنتخب في الشوط الأول وتبارى في تسجيلها كلا من خليفة الحمادي «10» وعلي مبخوت هدفين «36» من ركلة جزاء و«44» وفابيو دي ليما «45».