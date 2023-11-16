«مهرجان خريف العين للشطرنج 2023» ينطلق غداً

ينظّم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية «مهرجان خريف العين للشطرنج 2023»، خلال الفترة من 17 إلى 19 الجاري، برعاية الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس النادي رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

تقام البطولة التي تنطلق غداً في مقر النادي بمنطقة الخبيصي بمدينة العين، وتفتح أبوابها لمحبي الشطرنج من المسجلين بنادي العين وأكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

يتولى إدارة البطولة المدير التنفيذي للشؤون الفنية، المهندس طارق الطاهر، ويشغل الحكم أحمد عادل منصب الحكم الرئيس، وتعاونه أمينة باموسى نائب الحكم الرئيس.

وذكر بيان صحافي: «ستقسم البطولة إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى للاعبين ذوي التقييم فوق 1400، والفئة الثانية للاعبين ذوي التقييم تحت 1400، والفئة الثالثة للاعبين المبتدئين».

أما بالنسبة لنظام الوقت في البطولة، فستكون لكل لاعب 60 دقيقة في كل مباراة، مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة.

وفي حالة حدوث تعادل في النقاط بين اللاعبين، سيتم استخدام نظام تحديد المركز بناءً على نتيجة المواجهة المباشرة بينهم، ثم نظام بوخهولتز، ثم عدد الانتصارات التي حققها اللاعب بالأسود، كمعايير فاصلة لتحديد الفائزين.

وأكد عضو مجلس الإدارة الأمين المالي للنادي، المستشار يوسف العفريت، أن الجوائز المقررة للفائزين تعكس رغبة النادي في تكريم الأداء المتميز للاعبين.