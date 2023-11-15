«الأبيض» يبدأ «حلم مونديال 2026» اليوم

يدشن اليوم منتخب الإمارات لكرة القدم بداية حلم التأهل إلى مونديال 2026، وذلك حين يواجه منتخب نيبال الساعة 19:45 على استاد آل مكتوم بنادي النصر. وفي مباراة ثانية اليوم، ضمن المجموعة الثامنة، تلعب البحرين مع اليمن، وذلك ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويأمل المنتخب أن يحقق خلال هذه التصفيات، حلم التأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى المونديال بعد «إيطاليا 1990». ويسعى المنتخب إلى عدم التفريط في الفوز اليوم بأي شكل، وضمان أول ثلاث نقاط قبل مواجهة البحرين الثلاثاء المقبل. ويأمل «الأبيض» أيضاً أن يقدم صورة مغايرة عن الشكل الباهت الذي ظهر عليه في آخر بطولة رسمية «خليجي 25»، التي أقيمت في العراق، حين ودّع من الدور الأول. ويحتل المنتخب حالياً المركز 69 عالمياً، بينما نيبال في المركز 176.

وتُعدّ هذه أول مباراة رسمية لمدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، منذ توليه المهمة في يوليو الماضي خلفاً للأرجنتيني أروابارينا.

وتبدو فرصة تأهل المنتخب عن هذا الدور من التصفيات في المتناول، وقد استعد جيداً في الفترة السابقة، وظهر بصورة طيبة في المباريات الودية تحت قيادة بينتو، بعد أن فاز فيها جميعا أمام كوستاريكا 4-1 والكويت 1-صفر ولبنان 2-1، حيث سجل سبعة أهداف واستقبل هدفين.

ويراهن بينتو على أوراقه الرابحة ومفاتيح التفوق ممثلة في هداف المنتخب علي مبخوت وكايو ويحيى الغساني وطحنون الزعابي وفابيو ليما ويحيى نادر وعلي صالح، كما ينتظر المنتخب حضوراً جماهيرياً كبيراً اليوم، حيث تُعدّ هذه أول مباراة رسمية للمنتخب في الإمارات منذ مواجهة كوريا الجنوبية في مارس 2022.

ولا يملك نيبال تاريخاً كبيراً في الكرة الآسيوية، وكانت أبرز نتيجة بينه وبين «الأبيض» حين فاز المنتخب على نيبال 11-صفر في تصفيات كأس آسيا (السعودية 1984). وكان نيبال تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز في الدور التمهيدي على لاوس.

ويتوقع أن يدفع بينتو اليوم بتشكيلة تضم في حراسة المرمى خالد عيسى، وفي الدفاع خليفة الحمادي وعبدالله إدريس وخالد الهاشمي وخالد الظنحاني، بجانب لاعبي الارتكاز علي سالمين ويحيى نادر، وفي الوسط طحنون الزعابي ويحيى الغساني وكايو وفي الهجوم علي مبخوت.

بينتو: علينا احترام نيبال

قال مدرب المنتخب، بينتو، إن «(الأبيض) جاهز لضربة البداية في تصفيات المونديال». وأفاد في المؤتمر الصحافي أمس: «ما يهمنا أن نحقق النقاط الثلاث، لكن علينا احترام منتخب نيبال، لأن المباراة لن تكون سهلة». وتابع: «إن أكبر خطأ سيكون الاعتقاد أن الخصم في المتناول». وأضاف أن «الجهاز الفني عمل بشكل جيد لهذه المباراة، وإن معنويات اللاعبين مرتفعة من أجل حسم النقاط الثلاث».

وأكد بينتو أن «لديه فكرة عن الطريقة التي سيلعب بها، وأنه سيدفع باللاعب الجاهز، وليس بالضرورة الأفضل».

في جانب آخر، قال مدرب نيبال، الإيطالي ألبيرتو: «إن منتخبه في جاهزية تامة لمواجهة (الأبيض)». وقال في المؤتمر الصحافي إنه «على الرغم من أن الأرقام تصب في مصلحة منتخب الإمارات، فإن نيبال منتخب متطوّر جداً و طموح ومتحمس للمواجهة».