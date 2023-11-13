أكدت وسائل إعلام جنوب إفريقية أن المدرب موسيماني يرغب في البقاء في الدوريات الخليجية، بعد تجربتيه السابقتين مع الوحدة، وقبله الأهلي السعودي، بجانب أن حلمه الأكبر هو أن يحصل على فرصة تدريب في أحد الدوريات الأوروبية. وقالت صحيفة «نيوز 24» إن خيارات

عدة متاحة أمام موسيماني، أبرزها رغبته في البقاء في الدوريات الخليجية.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن شركة «إم سبورت» المسؤولة عن إدارة أعمال موسيماني، في بيان أكدت خلاله أنه يتوجه بالشكر إلى كل من تعامل معه في نادي الوحدة، وأنه كان سعيداً للغاية بتجربته مع «العنابي»، وأنه بلغ معه ربع نهائي البطولة العربية للأندية، وتركه في الدوري وتفصله خمس نقاط عن المتصدر، موجهاً شكره لإدارة الوحدة واللاعبين والطاقم المعاون والمساندين، ومتمنياً لهم التوفيق. وزادت رغبة موسيماني في البقاء في الدوريات الخليجية، بعد أن بات من الصعب عليه العودة للتدريب في إفريقيا، سواء في الدوري المصري، حيث ربطته تقارير بالزمالك المصري، أو صن داونز وكايزر تشيف في جنوب إفريقيا، وذلك بسبب مطالبه المالية العالية.