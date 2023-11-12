«بيج بيبي» تحرز لقب كأس «الوثبة» في أميركا

توجت الفرس «بيج بيبي»، للمالكة والمدربة ريتا ديلون، وبقيادة ماركو هيرنانديز، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر، بمشاركة سبعة خيول مولودة في تكساس، والذي أقيم بمضمار لون ستار بارك بأميركا، وبلغت جائزته 5000 دولار. وجاء فوز «بيج بيبي» التي سيطرت على السباق، وظلت في المقدمة حتى النهاية لتثبت أنها الأفضل، لتتفوق بفارق 1.25 طول عن «كيسور» بقيادة ادريان موراليس، فيما جاء ثالثاً «وما جراند فاينال» بقيادة فيكتور اوريتا، وسجلت البطلة زمناً قدره 1:58:28 دقيقة.