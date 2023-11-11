قمة دبا والعروبة تتصدر مواجهات الدور التمهيدي في الكأس

تنطلق عند الساعة 16:40 من مساء اليوم منافسات الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس رئيس الدولة الخاص بأندية الدرجة الأولى بإقامة مباراتين، إذ يستضيف الجزيرة الحمراء نظيره الذيد، ويلتقي دبا الفجيرة بملعبه مع العروبة، وتستكمل المباريات غداً بمواجهة دبا الحصن وضيفه سيتي، فيما يحل «غلف إف سي» ضيفاً على العربي.

وتتصدر مباراة دبا الفجيرة مع العروبة المواجهات لكون الفريقين مرشحين بقوة للصعود في الموسم المقبل إلى دوري أدنوك للمحترفين.

ولا تقل مباراة الجزيرة الحمراء مع الذيد أهمية وتُعد قمة حقيقية، إذ يقود الفريقين المدربان المواطنان عيد باروت وجمال الحساني على التوالي.

وتُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة باللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح في حال استمرار التعادل، وتتأهل الفرق الأربعة الفائزة للدور التمهيدي الثالث والأخير لترشيح فريقين ينضمان إلى فرق دوري أدنوك في دور الـ16 للبطولة.